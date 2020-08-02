Otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesi Ankara yolu Şekerpınarı mevkisinde hatalı sollama yaptığı iddia edilen M.A. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada T.A., E.A., D.A. ve E.I. hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde ise Abdullah Karadaş (27) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak DSİ'nin sulama kanalına düştü. Kazada, araçta bulunan Abdullah Karadaş ile 5 yaşındaki yeğeni Mehmet Emin Karadaş boğularak can verdi. İstanbul Sarıyer'de ise Hacıosman tüneli çıkışında vriajı alamayan motosiklet bariyerlere çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletteki Ramazan Demirhan (23) ile Hayrettin Durgut (26) hayatını kaybetti.