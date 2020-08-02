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Pendik'te iş yerinde

PENDİK'te reklamcılık malzemeleri üretilen iş yerinde çıktı. İş yerinin yanındaki binanın sakinleri kendilerini dışarı atarken, yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi söndürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 18:08 ABONE OL
Pendik'te iş yerinde yangın

Yangın, saat 16.45 sıralarında Sanayi Mahallesi Sultan Selim Sokağı'ndaki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilen olay yeri güvenlik şeridiyle kapatırken, sağlık ekipleri de yanan malzemelerin plastik olması nedeniyle çevredeki vatandaşları uyardı. İş yerinin hemen yanında bulanan binanın sakinleri kendilerini dışarı atarak, yangın yerinden uzaklaştı. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu.

Çevredeki vatandaşlar bir patlama sesi duyduktan sonra dumanlar yükselmeye başladığını, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdiklerini söyledi.
Polis ile itfaiyenin yangına ilişkin incelemesi devam ediyor.

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Pendik'te iş yerinde yangın
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