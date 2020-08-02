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Restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
Restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da, restoran çalışanları ile müşteriler arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Bursa Gemlik'te bir restoranda işletme çalışanları ile müşteriler arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası restoranda bulunan Osman Gürle (30) ile G.G. ve A.M. tabanca ile vurularak kanlar içinde yerde kaldı. Kısa sürede bölgeye giden sağlık ekipleri, Gürle'nin öldüğünü belirledi. G.G. ve A.M. ise ambulansla önce Gemlik Devlet Hastanesi'ne, ardından Bursa'ya sevk edildi. İşletme çalışanı bir kişi gözaltına alınırken, bir kişi ise aranıyor.
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Restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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