Süper Loto online nasıl oynanır? Milli Piyango internetten online Süper Loto ekranı!

7-24 PARA ÇEKİP GÖNDERİLEBİLECEK

Kullanıcılar Milli Piyango'nun yeni internet sitesinden ve mobil uygulamasından diledikleri zaman online oyun oynayabilecek, QR kodla sorgulama yapabilecek, 7-24 para çekip gönderebilecek, tüm sonuçlara tek bir yerden ulaşabilecek. Ayrıca favori rakamları ile Milli Piyango biletini oluşturup satın alabilecek, yeni adı ile Çılgın Sayısal Loto'da kuponunu oluşturup artan ikramiye için şansını deneyecek, Süper Loto'da artan kazanma şansı ile kuponunu oluşturacak ve 15 farklı Kazı Kazan oyununu online oynayabilecek.