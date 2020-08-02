Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto online nasıl oynanır? Milli Piyango internetten online Süper Loto ekranı!

online nasıl oynanır? internetten online Süper Loto ekranı!

çekilişi için heyecan dorukta. Yeni dönemle birlikte 'nun tüm oyunlarında ikramiye oranları arttı ve kazanma şansı katlandı. Yeni adıyla Çılgın ikramiye ile birlikte kazı kazan oyunları ilk defa online olarak internette olacak. 15 farklı oyun ile birlikte şans oyunu sevenler ile buluşacak olan ? Milli Piyango internetten online Süper Loto ekranı!

Giriş Tarihi: 2.8.2020 10:22 ABONE OL
Süper Loto online nasıl oynanır? Milli Piyango internetten online Süper Loto ekranı!

Yeni adıyla Çılgın yani artık Türkiye'de ilk defa internetten oynanacak. Kullanıcılar online olarak anında oynayıp kazanma şansı elde edecekler. Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye'de bir ilk yaşanacak, herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmak mümkün olacak. Peki; ? internetten online Süper Loto ekranı!

İşte detaylar...

Süper Loto online nasıl oynanır? Milli Piyango internetten online Süper Loto ekranı!

KAZI KAZAN OYUNLARI TÜRKİYE'DE İLK DEFA İNTERNETTE OLACAK

Yeni Kazı Kazan Oyunları 15 farklı oyun ile online olarak millipiyangoonline.com ve Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşacak. Kullanıcılar online olarak anında oynayıp anından kazanırken, toplamda 1.2 Milyon TL ortalama büyük ikramiye kazanma şansını yakalayabilecekler.

Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye'de bir ilk yaşanacak, herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmak mümkün olacak.

Süper Loto online nasıl oynanır? Milli Piyango internetten online Süper Loto ekranı!

7-24 PARA ÇEKİP GÖNDERİLEBİLECEK

Kullanıcılar 'nun yeni internet sitesinden ve mobil uygulamasından diledikleri zaman online oyun oynayabilecek, QR kodla sorgulama yapabilecek, 7-24 para çekip gönderebilecek, tüm sonuçlara tek bir yerden ulaşabilecek. Ayrıca favori rakamları ile Milli Piyango biletini oluşturup satın alabilecek, yeni adı ile Çılgın 'da kuponunu oluşturup artan ikramiye için şansını deneyecek, 'da artan kazanma şansı ile kuponunu oluşturacak ve 15 farklı Kazı Kazan oyununu online oynayabilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto online nasıl oynanır? Milli Piyango internetten online Süper Loto ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA