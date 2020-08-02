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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları belli oluyor! MPİ Süper Loto 25 Milyon TL’lik çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

sonuçları belli oluyor! MPİ sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin, sevdiği oyunlar arasında bulunan bugün gerçekleştirilecek olan çekilişinde tam 25 milyon TL ikramiye verecek. Artık internet üzerinde de oynanabilen Süper Loto heyecanı şans oyunu severler arasında yaşanıyor. Peki, saat kaçta açıklanacak? Haberimizin içerisinden ‘MPİ sorgulama ekranı’ bilgilerine ulaşabilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 2.8.2020 20:26 Son Güncelleme: 2.8.2020 20:26 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Süper Loto 25 Milyon TL’lik çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Türkiye'de şans oyunu severlerin oynamayı en çok tercih ettikleri oyunlar arasında olan sonuçları bu akşam açıklanıyor. Bilindiği üzere Süper Loto bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişte tam 25 Milyon TL verecek. Durum böyle olunca çekilişe olan rağbet de son derece arttı. Peki, saat kaçta açıklanacak? MPİ Süper Loto 25 Milyon TL'lik çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Süper Loto'nun 25 Milyon TL'lik dev çekilişi birazdan başlayacak. Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda yapılan çekiliş www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.

Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra bilet sorgulama işlemini ve kazanan numaraları bu başlık altından yapabileceksiniz…

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Süper Loto 25 Milyon TL’lik çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Yenilenen ve Çılgın Sayısal Loto oyunlarında yeni dönemle birlikte artık 2 tutturanlara da ikramiye var. Bu akşamki Süper Loto çekilişiyle birlikte 6, 5, 4 ve 3 bilenlerin yanı sıra 2 numarayı da doğru tahmin edenlere ödeme yapılacak.

Süper Loto çekilişleri Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20:00'da gerçekleştirilecek.

* Yenilenen sayısal oyunlar: Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara.

* Kazı Kazan oyunları da yenilendi: "Altın", "Şans Dağı" ve "12 Ay Şans" gibi yeni kartlar geliyor.

* Kazı Kazan'da oyunculara 200 bin TL 'den, 1 milyon 200 bin TL'ye varan miktarlarda büyük ikramiye kazanma şansı sunulacak.

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Süper Loto 25 Milyon TL’lik çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

* Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin 250 milyon TL 'ye ulaşması bekleniyor.

* Çılgın Sayısal Loto ve çekilişleri bundan böyle haftanın 3 günü gerçekleştirilecek.

* Bir klasik olan Milli Piyango da her zamanki çekiliş günlerinde (ayın 9, 19 ve 29'unda) talihliler ile buluşmaya devam edecek.

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Süper Loto sonuçları belli oluyor! MPİ Süper Loto 25 Milyon TL’lik çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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