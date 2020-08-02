Süper Loto sonuçları belli oluyor! MPİ Süper Loto 25 Milyon TL’lik çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Türkiye'de şans oyunu severlerin oynamayı en çok tercih ettikleri oyunlar arasında olan Süper Loto sonuçları bu akşam açıklanıyor. Bilindiği üzere Süper Loto bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişte tam 25 Milyon TL verecek. Durum böyle olunca çekilişe olan rağbet de son derece arttı. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Süper Loto 25 Milyon TL'lik çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Süper Loto'nun 25 Milyon TL'lik dev çekilişi birazdan başlayacak. Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda yapılan çekiliş www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.

Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra bilet sorgulama işlemini ve kazanan numaraları bu başlık altından yapabileceksiniz…