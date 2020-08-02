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Suriyeli Hasan 'deki yangını söndürmek için avuçlarıyla toprak taşıdı

'nin kucak açtığı Suriyelilerden Hasan el-Hasan, 'deki yangını kontrol altına almak için gönülden çalıştı. Yangını söndürmek için avuçlarıyla toprak taşıyan Hasan, Türkiye'yi çok sevdiğini ifade ederek, "Gerekirse ölürüm" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 13:16 Son Güncelleme: 2.8.2020 13:17 ABONE OL
Suriyeli Hasan İzmir'deki yangını söndürmek için avuçlarıyla toprak taşıdı

Türkiye'nin kucak açtığı Suriyelilerden Hasan el-Hasan, İzmir'in Menderes ilçesindeki yangını kontrol altına almak için gönülden çalıştı.

Çamönü mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangını kontrol altına almaya çalışan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine Suriyeli Hasan el-Hasan da destek verdi.

YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN MÜCADELE VERDİ

Suriye'nin Haseke bölgesinden Türkiye'ye gelen 32 yaşındaki Hasan el-Hasan avuçlarına aldığı toprakları yangın bölgesine taşıdı. El-Hasan avucuyla taşıdığı toprakları alevlerin üstüne atarak yangını söndürmek için mücadele verdi.

"GEREKİRSE ÖLÜRÜM"

Suriye'deki iç savaştan kaçtıktan sonra Menderes ilçesindeki bir bahçede çalışmaya başlayan El-Hasan, Türkiye'ye gönül borcunu ödemek istediğini söyledi.

El-Hasan, Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyerek, "Türkiye bize bakıyor, hastalıkta ve sağlıkta. Ben de elimden geleni yapıyorum. Gerekirse ölürüm" dedi.

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Suriyeli Hasan İzmir'deki yangını söndürmek için avuçlarıyla toprak taşıdı
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