Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; R.H. isimli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği, kubar esrar üretimi yaptığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Şüpheli R.H.'nin Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesi Helvacılar Mahallesi'nde bulunan evinde, eklentilerinde ve arazide yapılan aramada 2 bin 426 kök kenevir bitkisi, 7 bin 700 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.