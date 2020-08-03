65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasak mı? 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır?

Ülkemizde corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlerden olan 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması da normalleşme adımları ile beraber belirli saat aralıklarında kaldırılırken vatandaşların seyahat kısıtı ise devam ediyor. Bu yaş grubundaki vatandaşların e devlet ekranı üzerinden izin belgesi alması gerekiyor. Peki, 65 yaş üstü izni nasıl alınır? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasak mı? İşte Seyahat izin belgesi alma ekranı!

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar doğrultusunda 65 yaş üstü seyahat kısıtlaması sürüyor. Yayımlanan genelgede turizm amaçlı şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşların e devlet aracılığı ile bu işlemlerini gerçekleştirmesi ve başvuru yapması gerektiği bildiriliyor…