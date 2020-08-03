A101 aktüel ürünler 6 Ağustos 2020 kataloğu yayınlandı! Bu hafta A101 aktüel oto malzemelerde ŞOK İNDİRİM sizleri bekliyor!

Türkiye'nin en çok tercih edilen market zinciri A101 aktüel ürünler indirimleri her hafta Perşembe günü itibarıyla başlıyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise Perşembe günü marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor. Binlerce müşteriye uygun fiyatlı ve kaliteli alışveriş keyfi sunan markette bu hafta birbirinde çeşitli ürünler yine dev indirimde. Peki, A101 6 Ağustos aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirim fırsatları!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

A101 aktüel ürünler indirimleri her hafta Perşembe günü itibarıyla mağazalardaki yerini alıyor. Haftanın en dikkat çeken ürünü ise son zamanların son teknoloji ürünü Drone oluyor… Ayrıca teknolojik aletlerden mutfak gereçlerine birçok üründe dev fırsat müşterilerini bekliyor.