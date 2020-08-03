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'da facia! Su çıkarmak açtıkları kuyuda mahsur kaldılar

’nın Karaisalı ilçesinde su kuyusu kazarken metan gazından etkilenen bir kişiyi kurtarmaya çalışan 3 kişi daha girdikleri kuyuda 25 metre derinlikte mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin 1'i kadın 2 kişinin cesedini çıkardığı kuyudan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Giriş Tarihi: 3.8.2020 17:03 Son Güncelleme: 3.8.2020 17:23 ABONE OL
Adana'da facia! Su çıkarmak açtıkları kuyuda mahsur kaldılar

'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusu açmak isteyen baba ile ona yardım eden eşi, oğlu ve kardeşi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Bozcalar Mahallesi'nde, su kuyusu açmak için kazı yapan Haluk Karahan'a yardım etmek amacıyla oğlu Ömer Karahan, karısı Havva Karahan ve kardeşi Sefa Karahan geldi.

Adana'da facia! Su çıkarmak açtıkları kuyuda mahsur kaldılar

Su kuyusundan 4 kişinin çıkamadığını gören çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, hayatlarını kaybeden 4 kişiyi su kuyusundan çıkarmak için çalışma başlattı.

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Adana'da facia! Su çıkarmak açtıkları kuyuda mahsur kaldılar

Vali Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, su kuyusunda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti." dedi. Aynı aileden 4 kişinin, suya ulaşmak isterken bölgedeki metan gazından etkilendiği şüphesi üzerinde duruluyor.

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Adana'da facia! Su çıkarmak açtıkları kuyuda mahsur kaldılar
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