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'da ilaç almak istediği sırada yakalandı

'da, kırmız reçeteyle satılan ilaçlardan almak istediği sırada olduğu anlaşılan kişi gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 06:55 Son Güncelleme: 4.8.2020 06:57 ABONE OL
Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen, boynunda steteskop bulunan ve kendisini doktor olarak tanıtan kişinin kimlik göstermeden ilaç almak istemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi.

Şüpheli, kendisinin Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Nöroloji Bölümünde uzman doktor olduğunu belirtip steteskopunu göstererek polisi ikna etmeye çalıştı.

Şüphelinin yaka kartının sahte olduğunu belirleyen polis, bu kişiyi gözaltına aldı.

Ekiplerce yapılan detaylı incelemede Arif Gökçek adına sahte yaka kartı bulunan kişinin A.G. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin hastaneden kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almak istediğini belirleyen ekipler, A.G'yi polis merkezine götürdü.

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Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı
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