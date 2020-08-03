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'da sokakta tabancayla vurulan kişi yaralandı

'da sokakta tabancayla vurulan kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 27 Mayıs Caddesi'nde yürüyen E.Y'ye tabancayla ateş açarak kaçtı.

AA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 09:44 ABONE OL
Adana'da sokakta tabancayla vurulan kişi yaralandı

Silah seslerini duyan çevredekilerin yaralandığını gördüğü E.Y, özel araçla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kasık bölgesinden yaralanan E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Adana'da sokakta tabancayla vurulan kişi yaralandı
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