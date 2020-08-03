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’da silahlı kavga: 1 yaralı

’da, cadde ortasında 2 kişi arasında çıkan kavgada, av tüfeğiyle vurulan Yusuf Şimşek yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 14:04 ABONE OL
Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, öğle saatlerinde, Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan Ramazan Dağ ile Yusuf Şimşek arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bu sırada Dağ, yanında getirdiği av tüfeğiyle Şimşek'e ateş açarak, kaçtı. Omzundan yaralanan Şimşek, silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yusuf Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Ramazan Dağ'ın yakalanması için çalışma başlattı.

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Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
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