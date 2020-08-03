Aracı çalıp fidye istedi;! O şahsa operasyon

İstanbul Sultanbeyli ilçesinde 23 Temmuz günü D.G. isimli şahsın ikametinden aracına ait kontak anahtarının alınarak ikametinin önündeki lüks aracının çalınması neticesinde meydana gelen "Evden Hırsızlık/Oto Hırsızlığı" konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.



Lüks aracı çalıp fidye isteyen zanlı tutuklandı | Video

Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahısların olaydan sonra müşteki şahıs ile irtibata geçtiği, aracın kendilerinde olduğunu beyan ederek 25 bin 000 TL fidye karşılığında aracı geri verebileceklerini teklif etmelerinin devamında müşteki şahsında bu teklifi kabul ederek talep edilen meblağ karşılığında kendi aracını Sancaktepe ilçesinde belirledikleri buluşma yerinden geri aldığı belirlendi.

Çalışmaların devamında bahse konu olayı gerçekleştiren şüphelilerden Alpay İ. (19) isimli şahıs, 2 Ağustos günü Sultanbeyli ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Kaptan-ı Derya Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın yapılan sorgulamasında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.