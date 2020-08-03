Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aşure günü ne zaman? Bu yıl 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

ne zaman? Bu yıl 2020 ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı'nın son günü bugün bitecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; de belli oldu. Bu yıl Muharrem ayının ne zaman idrak edileceğini araştıran vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarına başladılar. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan, peygamberlerin hayatına dair önemli hadiselerin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı ? ne zaman başlıyor? İşte Aşure Günü tarihi!

Giriş Tarihi: 3.8.2020 12:31 ABONE OL
Aşure günü ne zaman? Bu yıl 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Peygamberler tarihi açısından önem taşıyan, Hz. Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslüman alemi açısından önemli olan tarihleri merak edilmeye başlandı. Kurban Bayramı'nın bitmesine sayılı saatler kala araştırılıyor. Peki; ? başlıyor?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü 29 Ağustos 2020 tarihinde idrak edilecek.

Aşure günü ne zaman? Bu yıl 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem hicri yılbaşı olacak hem de başlangıcı olarak idrak edilecek. Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk gelecek.

Aşure günü ne zaman? Bu yıl 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

AŞURE GÜNÜ'NÜN ANLAMI

Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bugünde gerçekleşti.

Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.
Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.

Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aşure günü ne zaman? Bu yıl 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA