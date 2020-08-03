Bakan Pakdemirli'den yangınlar hakkında açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde gerçekleşen orman yangınları hakkında bilgi verdi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ülke genelinde gerçekleşen yangınlar hakkında bilgi verdi.



Pakdemirli, Sivas/Gemerek, Bolu/Kıbrıscık, İstanbul/ Maltepe-Ataşehir, Diyarbakır/Hani-Çardaklı, Balıkesir /Dursunbey-Ayvacık, Eskişehir/Tepebaşı-Musaözü'ünde devam eden yangınların yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Pakdemirli, Kastamonu/Taşköprü-Derebeysi, Denizli/Çal-Poyrazlı , Kırklaraeli /Demirköy-Bulanıkdere, Osmaniye /Düziçi ,Osmaniye/Merkez, Adana /Kozan, Antalya /Konyaaltı-Hisarçandır, Muğla/Menteşe-Dokuzçam- Yeşilyurt, , Ankara/Nallıhan- Kızılcahamam , Hatay/İskenderun-Akarca, Gaziantep/Şehitkamil, Tokat/ Erbaa- Yoldere, Manisa/Alaşehir-Kozluca İzmir/Kiraz-Karaburç Sinop/ Boyabat- Oğlakcılar'da yangınların kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı. Ayrıca Sinop/Durağan yangınını söndürme çalışmaların ise devam ettiğini aktarıldı.