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“Bayram ve tatilde tedbir eksikliği kaygı verici”

ANKARA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
“Bayram ve tatilde tedbir eksikliği kaygı verici”
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün 40 bin 247 test yapıldı, 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 hasta vefat etti. Toplam test sayısı 4 milyon 885 bin 916, vaka sayısı 232 bin 856, vefat sayısı 5 bin 728 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8.5 oldu. Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçlar açısından kaygı verici" dedi.
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“Bayram ve tatilde tedbir eksikliği kaygı verici”
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