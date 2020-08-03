3 Ağustos Pazartesi BİM, A101, ŞOK, FİLE, Migros marketler açık mı kapalı mı? Bayramın son günü bugün marketler açık mı?

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3 Ağustos Pazartesi BİM, A101, ŞOK, FİLE, Migros kapalı mı? Bayramın son günü ?

Mübarek Kurban Bayramı'nın son gününde sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler alışverişlerini eksiksiz şekilde yapmak için sorusuna yanıt arıyor. Peki; bayramda BİM, A101, ŞOK, FİLE, Migros marketler açık mı?

Giriş Tarihi: 3.8.2020 07:11 Son Güncelleme: 3.8.2020 07:11 ABONE OL
Bayramın son günü marketler açık mı? 3 Ağustos Pazartesi BİM, A101, ŞOK, FİLE, Migros marketler açık mı kapalı mı?

Kurban Bayramı'nın son gününü idrak ettiğimiz bugün kurban kesme ibadetini yerine getirmeye devam edecek olan vatandaşlar aynı zamanda evlerinin eksiklerini de karşılamak istiyor. Bu bağlamda; bugün , kaça kadar açık gibi çeşitli soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Peki; 3 Ağustos Pazartesi BİM, A101, ŞOK, FİLE, Migros marketler açık mı kapalı mı?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

Haberimizin içerisinden bugün (bayramın son günü) marketler açık mı, kaça kadar açık gibi soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz. İşte !

Bayramın son günü marketler açık mı? 3 Ağustos Pazartesi BİM, A101, ŞOK, FİLE, Migros marketler açık mı kapalı mı?

MARKETLER AÇIK MI? MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

  • A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor! Akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.
  • ŞOK mağazaları sabah 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
  • Migros mağazaları da diğer marketlerde olduğu gibi 09:00 21:00 arasında hizmet vermeye devam ediyor.
  • FİLE marketler ise kapalı olacak.
  • BİM marketler ise bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olacak.

Bayramın son günü marketler açık mı? 3 Ağustos Pazartesi BİM, A101, ŞOK, FİLE, Migros marketler açık mı kapalı mı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2020 Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Tatil olacak günler ise şöyle:

  • 30 Temmuz 2020 Perşembe Arife Günü: Öğleden sonra yarım gün
  • 31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı ilk günü: tam gün
  • 1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı ikinci günü: tam gün
  • 2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı üçüncü günü: tam gün
  • 3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı dördüncü günü: tam gün
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3 Ağustos Pazartesi BİM, A101, ŞOK, FİLE, Migros marketler açık mı kapalı mı? Bayramın son günü bugün marketler açık mı?
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