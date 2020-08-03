BİM aktüel Salı indirimleri ile geliyor! BİM 4-7 Ağustos 2020 aktüel ürünler listesinde dev fırsat!

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aktüel Salı indirimleri ile geliyor! BİM 4-7 Ağustos 2020 aktüel ürünler listesinde dev fırsat!

Bu haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri müşterilerine indirimli ürünler sunan market zincirini günde binlerce vatandaş ziyaret ediyor. Bu haftanın ürünler kataloğunda; Aloe Vera Jel 300 ml 19,90 TL, Naturalove Choker Kolye 4'lü 12,90 TL, Simbat Jumbo Antep Fıstığı 400 gr 44,90 TL, Dijitsu 50" UHD Uydu Alıcılı Televizyon 1.999 TL gibi pek çok alanda pek çok ürün indirimli fiyatları ile satışta olacak. Haberimizin içerisinden BİM 4-7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.8.2020 14:51 Son Güncelleme: 3.8.2020 14:51 ABONE OL
BİM aktüel Salı indirimleri ile geliyor! BİM 4-7 Ağustos aktüel ürünler listesinde dev fırsat!

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Her üründen indirime ve geniş bir yelpazeye sahip ürünler müşterilerini bekliyor. Salı ve Cuma günlerinin vazgeçilmezi haline gelen market zincirinde yine yeni haftaya özel birçok indirim fırsatı olacak. Peki; ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM 4-7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4-7 AĞUSTOS 2020

Yeni haftanın kataloğu birbirinden farklı ürün ve indirim fırsatları ile müşterilerini bekliyor. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak ürünler için tam liste kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlandı. Haberimizin içerisinden BİM 4-7 Ağustos aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz.

BİM aktüel Salı indirimleri ile geliyor! BİM 4-7 Ağustos aktüel ürünler listesinde dev fırsat!

Bodrum Mandalina Aromalı Gazoz 6x250 ml 9,95 TL

Can Karışık Meyve Aromalı Gazoz 6x250 ml 8,95 TL

Elvan Karışık Meyve Aromalı Gazoz 6x250 ml 8,95 TL

Niğde Frambuaz Aromalı Gazoz 6x250 ml 8,50 TL

BİM aktüel Salı indirimleri ile geliyor! BİM 4-7 Ağustos aktüel ürünler listesinde dev fırsat!

Dijitsu 50" UHD Uydu Alıcılı Televizyon 1.999 TL

Naturalove 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199 TL

2'si 1 Arada Çay Makinesi 129 TL

BİM aktüel Salı indirimleri ile geliyor! BİM 4-7 Ağustos aktüel ürünler listesinde dev fırsat!

Philips Epilatör 119 TL

Akrobatik Merdiven 299 TL

Perilla Pratik Balkon Masası 89,90 TL

BİM aktüel Salı indirimleri ile geliyor! BİM 4-7 Ağustos aktüel ürünler listesinde dev fırsat!

Pepsi 1 Litre + Fruko 1 Litre 5,95 TL

Lipton Soğuk Çay 4x200 ml 5,75 TL

Lipton Soğuk Çay 1 Litre 2,95 TL

Performans Multivitaminli İçecek 4x250 ml 6,95 TL

Jucy Propolisli Karışık Meyve Suyu 200 ml 1,95 TL

BİM aktüel Salı indirimleri ile geliyor! BİM 4-7 Ağustos aktüel ürünler listesinde dev fırsat!

Kahve Dünyası Filtre Kahve 250 gr 15,90 TL

Obsesso Soğuk Kahve 250 ml 3,75 TL

Cafe Cream Kahve Kreması 10x10 ml 2,95 TL

Simbat Jumbo Antep Fıstığı 400 gr 44,90 TL

Simbat Özel Seçim Kabuklu Yer Fıstığı 400 gr 17,90 TL

BİM aktüel Salı indirimleri ile geliyor! BİM 4-7 Ağustos aktüel ürünler listesinde dev fırsat!

Avşar Karışık Meyve Aromalı Gazoz 6x200 ml 7,95 TL

Bor Ahududu Aromalı Gazoz 6x200 ml 7,95 TL

Beyoğlu Frambuaz Limon Aromalı Gazoz 6x200 ml 7,95 TL

BİM aktüel Salı indirimleri ile geliyor! BİM 4-7 Ağustos aktüel ürünler listesinde dev fırsat!

Aloe Vera Jel 300 ml 19,90 TL

Shela Vücut Parfümü 180 ml 9,95 TL

Çam Sakızı Ağda 240 gr 5,50 TL

Blenior Ağda Bezi 10m 5,50 TL

BİM aktüel Salı indirimleri ile geliyor! BİM 4-7 Ağustos aktüel ürünler listesinde dev fırsat!

Naturalove Fresh Tattoo Vücut Süsü 4,95 TL

Palmolive Duş Jeli 2x500 ml 18,90 TL

Urban Saç Bakım Şampuanı 250 ml 18,90 TL

BİM aktüel Salı indirimleri ile geliyor! BİM 4-7 Ağustos aktüel ürünler listesinde dev fırsat!

Urban Sıvı Saç Kremi 200 ml 18,90 TL

Urban Saç Serumu 100 ml 19,90 TL

Urban Durulanmayan Bakım Kremi 150 ml 19,90 TL

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BİM aktüel Salı indirimleri ile geliyor! BİM 4-7 Ağustos 2020 aktüel ürünler listesinde dev fırsat!
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