Binanın balkonu çöktü: 1 ölü

İstanbul Bahçelievler Şirinevler Mahallesi 19. Sokak'ta dün gece daha önceden yıkım kararı bulunan 6 katlı bir binanın 3. katındaki dairenin balkonu çöktü. Çökme sırasında halı asmaya çıktığı öğrenilen Erdoğan Kordon, beton parçalarıyla beraber düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kordon, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bahçelievler Belediyesi zabıta ile polis ekipleri, daha önce boşaltılan binada oturan bir daire ile kahvehaneyi tahliye etti. Yıkım kararı bulunan binada çatlakların oluştuğu ve balkonlardan kopan parçaların olduğu görüldü. Tahliye işlemlerinin ardından zabıta ekipleri, binayı ve kahvehaneyi mühürledi. Ekipler, binanın çevresini de demir bariyerlerle çevirdi.