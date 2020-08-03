Kurban Bayramı'nın son günü bugün idrak ediliyor. Hal böyle olunca kargolar açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Öte yandan PTT açık mı, saat kaça kadar açık gibi soruların yanıtları hakkında bilgi almak isteyenler için bugün kargolar ve PTT açık mı? Bayramın son günü kargolar açık mı? PTT çalışıyor mu?
Resmi tatillerde kargoların kapalı olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan bayramda kargolar kapalı olacaktır ancak kargo şirketleri özel kurumlar olduğundan değişiklik gösterme ihtimali de bulunmaktadır.
BAYRAMDA KARGOLAR VE PTT AÇIK MI?
Kargo şirketleri resmi tatillerde kapalıdırı. Arefe Günü öğlene kadar işlemlerini halledemeyenler 4 Ağustos 2020 Salı günü mesai saati ile birlikte yeniden kargolarda işlemlerini halledebilecekler.
BAYRAMDA PTT AÇIK MI?
Büyük PTT şubelelerinin bayramda kapalı olması bekleniyor.
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
PTT kargo, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 08:30'da açılır ve saat 17:00'de kapanır. PTT personelleri 12:30'dan 13:30'a kadar öğle molası yapar.
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Aras kargo hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve 18:00'da kapanıyor. Hafta sonu Cumartesi günü saat 09:30'da açılan Aras kargo, 15:00'te kapanıyor.
YURT İÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Yurt içi kargo da hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve saat 18:00'de kapanıyor. Yurt içi kargo cumartesi günü de 09:00'dan 13:00'e kadar açık, pazar ise kapalı.