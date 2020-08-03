Kurban Bayramı'nın son günü bugün idrak ediliyor. Hal böyle olunca kargolar açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Öte yandan PTT açık mı, saat kaça kadar açık gibi soruların yanıtları hakkında bilgi almak isteyenler için bugün kargolar ve PTT açık mı? Bayramın son günü kargolar açık mı? PTT çalışıyor mu?

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI? BAYRAMDA PTT AÇIK MI?

Resmi tatillerde kargoların kapalı olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan bayramda kargolar kapalı olacaktır ancak kargo şirketleri özel kurumlar olduğundan değişiklik gösterme ihtimali de bulunmaktadır.