Şüphesiz ki resmi tatillerde en merak edilenlerden bir tanesi ulaşım ücretsiz mi sorusunun yanıtı oluyor. Özellikle en sık kullanılan metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve marmaray gibi toplu taşıma araçlarının bayram boyunca ücretsiz mi bedava mı olup olmadığı merak ediliyor. Haftanın ilk gününde bayramın son gününde bugün ulaşım ücretsiz mi? Bayramın son günü metrobüs, metro, otobüs, marmaray ve tramvay ücretsiz mi bedava mı?

BUGÜN ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Belediye tarafından yapılan bilgilendirme açıklamasında İETT otobüslerinin, tramvay seferlerinin, metro seferlerinin ve şehir hatları vapurlarının bayramın birinci günü olan 31 Temmuz Cuma 00:01'den bayramın son günü olan 3 Ağustos Pazartesi 23:59'a kadar ücretsiz olacağı açıklandı.