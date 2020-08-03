Ciğerlerimiz kül oldu

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, cuma günü yangın çıktı. Bölgeye gönderilen 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 60 orman ve itfaiye arazözü ile çok sayıda orman ve itfaiye personeline İzmir, Denizli, Muğla, Balıkesir, Kütahya ve Aydın orman müdürlüklerinden gelen ekipler de destek verdi.Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlendi. Hızla yayılan alevlerin tehdit ettiği Hacıköseli, Baktırlı ve Bahçecik köyleri boşaltıldı. 7 helikopter, 64 arazöz, 11 dozer ve 250 söndürme işçisi ile alevlere gün boyunca müdahale edildi.Turgutlu'nun kırsal Sivrice Mahallesi'nde de vatandaşlar evlerini boşalttı. Dün öğlen saatlerinde kontrol altına alınabilen yangında, Hacıköseler Mahallesi'ndeki 2 ev, 4 müştemilat ve 2 metruk bina yandı. Bu arada yangına müdahaleye giden arazöz devrildi. İşçiler Mehmet Kahraman, Ahmet Günay ve Fatih Yenikaya yaralandı.Aydın'ın Çine ilçesi Akçaova Mahallesi'nde önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan alevler, Gökbel Dağı'nı aşıp Muğla'nın Yatağan ilçesinin Hisarardı Mahallesi'ne sıçradı. Gün boyu 8 helikopter ve 2 söndürme uçağının desteğiyle yapılan müdahaleler sonucu alevler kısmen kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalara sürüyor.İzmir'in Menderes ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde Çamönü mevkiinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dün aynı bölgedeki Çile köyü yakınlarında da yangın çıktı. Balçova ilçesinde arife günü çıkan orman yangında 25 hektar alan zarar gördü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri bayram tatili boyunca çıkan 20 yangının söndürüldüğünü ifade etti.Kahramanmaraş'ın Fırnız ve Andırın ilçesine bağlı Ayşepınar mevkiinde çıkan orman yangını söndürülerken 10 hektarlık alan zarar gördü. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir çiftlikten ormana sıçrayan yangın söndürüldü. Uşak'ın Banaz ilçesinde iki farkı noktada çıkan orman yangınları 5 saatte kontrol altına alınabildi. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kontrol altına alındı.Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi yakınındaki makilik alanda çıkan yangın bir çiftliğe sıçradı. 20'den fazla küçükbaş hayvan telef oldu.İzmir'in Menderes ilçesinde önceki gün çıkan yangında, Suriye'nin Rasulayn şehrinden Türkiye'ye gelen Hasan Al Hasan (32), avuçlarıyla tişörtüne doldurduğu kumları alevlere atarak söndürmeye çalıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Hasan, "Türkiye bize kucak açtı ben de borcumu ödüyorum. Bu tişörtü bize Türkiye verdi. Türkiye her şeyimizi verdi" dedi. Derme çatma bir evde yaşayan ve bölgedeki tarlalarda günlük işlerde çalışarak ailesine bakan savaş mağduru Hasan, hayatının 8 yıl önce Esed rejiminin Haseke bölgesine kimyasal silahlarla saldırmasının ardından kabusa döndüğünü anlattı. Saldırıda yaralandığını ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki hastaneye getirildiğini belirten Hasan, "İnşaat mühendisliği okumak için hazırlanıyordum ama olmadı. Suriye'deki savaş herkes gibi bizi de mahvetti. Bende akciğer rahatsızlığı var, kimyasal atılınca nefessiz kalmışım. 7 ay hastanede tedavi gördüm. Ailem ise beni öldü zannetmiş. İyileştikten sonra akrabalarım aracılığıyla çalışmak için İzmir'e geldim. Annem, babam, kardeşlerim ise Suriye'de, onları çok özlüyorum ama gidemiyoruz. Burası artık bizim asıl vatanımız oldu. Türkiye için ne yaparsak azdır" dedi.Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Hacıköseli Mahallesi sakinlerinden evleri kullanılamaz hale gelen Erakbaba ailesi, yangın sonrası gözyaşı döktü. Halil Erakbaba'nın oğlu Ahmet Erakbaba, "Evde bulunan her şey yandı. Şükür canımızı ve hayvanları kurtardık. Evde babamın kurbanlıkları sattıktan sonra aldığı para da vardı. 15 tane kurbanlığın parası yandı. Bir miktar altın vardı onu almışlar sanırım. 30 bin liramız zayi oldu gitti. Samanımız, buğdayımız, mahsulümüz de gitti. Emeklerimizin hepsi gitti" dedi.