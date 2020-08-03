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'ta iki grup arasında silahlı kavga

'ta yabancı uyruklu iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle başlayan kavgada açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. İki grup arasında 'laf atma' sebebiyle çıkan tartışma ara sokakta silahlı kavgaya dönüştü.

DHA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 10:02 Son Güncelleme: 3.8.2020 10:04 ABONE OL
Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga!

Olay, 30 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle tartışma başladı. Meydanda başlayan tartışma ara sokakta silahlı kavgaya dönüştü.

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga!

Kavga sırasında bir kişi belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu ismi öğrenilemeyen bir kişi bacağından vuruldu.

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga!

Kavgaya ilk müdahaleyi o sırada meydanda görev yapan bekçiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga!

Yaralı kişi, arkadaşlarının otomobiliyle hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kavgaya karıştıklarını belirlediği 3 kişiyi yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alarak Polis Merkezi'ne götürdü.

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Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga
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