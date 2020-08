Foça’da tekne faciası: 4 ölü

İzmir'in Foça ilçesinde 9 kişiyle demir alan 5 metrelik tekne Atatürk Adası açıklarında battı.Feci olayda 4 kişi yaşamını yitirdi. 1 kişi kayboldu. Facianın yaşandığı bölgede arama yapan ekipler Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38), Elif Naz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy'un (8) cansız bedenlerine ulaştı. Kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'un bulunması için arama çalışması başlatıldı.Facianın yaşandığı teknedekilerin denize açılırken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişinin 5 metrelik tekneye balık istifi bindikleri görüldü.Öte yandan yurdun dört bir yanında boğulma vakaları yaşandı.Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesi ve arkadaşlarıyla Ahmetler Kanyonu'na giden Abdulmuttalip Şaşmaz (22), girdiği suda gözden kayboldu. Sualtı Arama Kurtarma timlerinin yaptığı aramada Şaşmaz'ın cansız bedeni bulundu.Alanya'da Muhammed Uzer (17) ve 2 arkadaşı, gece denize girdi. Uzer, suyun içinde çırpınmaya başladı. Çevredekiler, genci sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Uzer kurtarılamadı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde baba Hakan Mercimek (37) ve Yücel Can Mercimek (12), Dörttaş mevkisinde denize girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan baba ve oğlunu vatandaşlar denizden çıkardı. Baba ölürken oğlunun tedavisi sürüyor. Tekirdağ Süleymanpaşa'da da oğlu Muhammed'i (12) dalgaların arasından kurtarmak isteyen Ayvaz Arslantaş (42) öldü. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı'na giren üniversite öğrencisi Harun Bostan (20) boğuldu.Adana'da manzara seyretmek için Seyhan Nehri içindeki kayaya çıkan Tarık adlı şahıs dengesini kaybederek düştüğü suda yaşamını yitirdi. Burdur'da Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki Suriye uyruklu Hazeh Hamamı boğularak can verdi. Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Melenağzı plajında denize giren Cengiz Karakuş (50) boğularak öldü.Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fırat Nehri'ne giren Suriye uyruklu Musa Halaf (26) ve Yusuf Alhamdo (19) boğularak hayatını kaybetti.İstanbul Bakırköy sahilinde dün sabah 30 yaşlarındaki N.D. ismli şahsın cesedi bulundu.