Genç kadın sevgilisinin evinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde ikamet eden Gökhan Ç. (31), bir süredir birlikte yaşadığı Hatice Şimşek (30) ile gece saatlerinde eve geldi.Ertesi gün öğle saatlerinde ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak genç kadının öldüğü yönünde polisi arayarak ihbarda bulundu. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri vücudunda morluklar bulunduğu tespit edilen genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şimşek'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Şüpheli Gökhan Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir gün önce Gökhan Ç. ile Şimşek arasında tartışma yaşandığı ve bunun üzerine komşuların polis çağırdığı öğrenildi. Gökhan Ç.'nin ilk ifadesinde "Alkollüydük yere düştü" dediği öğrenildi. Zanlı, gazetecilerin, "Siz mi öldürdünüz?" sorusunu ise cevapsız bıraktı.