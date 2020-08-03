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Halı sahalar ne zaman açılacak, açıldı mı? İşte Halı sahaların açılacağı tarih ve yeni kurallar!

Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir kapalı olan halı sahaların açılacağı tarih geçtiğimiz haftalarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyurulmuştu. Bu kapsamda normalleşme süreci sürerken futbolseverlere müjde de verilmiş oldu. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak, açıldı mı? İşte Halı sahaların açılacağı tarih ve yeni kurallar!

Giriş Tarihi: 3.8.2020 19:48 ABONE OL
Halı sahalar ne zaman açılacak, açıldı mı? İşte Halı sahaların açılacağı tarih ve yeni kurallar!

Halısahaların açılacağı tarih ve yeni kurallar geçtiğimiz haftalarda yayımlanan genelge ile beraber duyuruldu. Bu kapsamda futbolseverlere verilen müjde sonrası vatandaşların konuya dair araştırmaları da hız kazandı. Açılacak tesislerde ise belirlenen koronavirüs kuralları da uygulanacak. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahalar açıldı mı, ne zaman açılıyor? İşte açıklanan o tarih…

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Futbol Federasyonu (HFF) açılacak olan tesisler için koronavirüs tedbirleri kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirme yaptı ve 16 maddeyi açıkladı. Bu kapsamda tesislerin yarın açılacağı bildirildi…

Halı sahalar ne zaman açılacak, açıldı mı? İşte Halı sahaların açılacağı tarih ve yeni kurallar!

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Futbol Federasyonundan (HFF) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 aydır kapalı olan halı sahalar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HFF Başkanı Bahadır Bulut, "Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden birçok halı saha işletmecisine asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

HFF, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı esaslara göre tesislerde herhangi bir riskin yaşanmaması adına uygulanacak 16 maddeyi açıkladı.

Halı sahalar ne zaman açılacak, açıldı mı? İşte Halı sahaların açılacağı tarih ve yeni kurallar!

Buna göre halı sahaların temizliği düzenli yapılacak. HFF, tesislere ulaşımda toplu taşıma yerine bisiklet veya özel araçların kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca soyunma odaları ve duşlar da kullanıma açık olmayacak. Hastalıkla ilgili belirti gösterecek kişilerin hastaneye taşınmadan önce bekletileceği bir izolasyon odası da hazır bulundurulacak. Tesislerde ekipmanlar da kişiye özel olacak.

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Halı sahalar ne zaman açılacak, açıldı mı? İşte Halı sahaların açılacağı tarih ve yeni kurallar!
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