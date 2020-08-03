İstanbul İzmir arası bilindiği üzere 8 - 9 saat sürüyordu. Ancak yeni yapılan yol sayesinde bu mesafe giderek kısaldı ve trafik sıkıntısı da aza inmiş oldu. Belli miktar otoyol ücreti ile tatilciler güzergahlarını buradan tercih edebilirler. Peki; İstanbul İzmir otoyol ücreti ne kadar? Yeni otoban İstanbul Bursa ücreti ne kadar?

İSTANBUL-İZMİR ARASI 3,5 SAATE DÜŞTÜ

İstanbul-İzmir arasının şu an 8,5 saat sürdüğünü, yeni yapılan 404 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu ile normal şartlar altında 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacağını belirten Turhan, "Bu da yol kullanıcılarına önemli bir ekonomik katkı sağlayacak, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak. Bu güzergahla özellikle ülkemizin sanayi mamullerinin, tarım ürünlerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışına nakliyesinde de önemli imkan ve kolaylıklar sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul İzmir Otoyolu Açıldığında Toplam Geçiş Ücreti Kaç TL?

İstanbul İzmir Otoyolu Geçiş Ücreti : Hizmete açılan Bursa Batı Kavşağı Balıkesir Kuzey Kavşağı arası (97 km.) ile Balıkesir Batı Kavşağı Akhisar Kavşağı arasından (86 km.) alınacak olan ücretler açıklandı.İstanbul İzmir Otoyol gişelerine İzmir'e ulaşmak için kaç TL para ödeyecek? 1. sınıf otomobiller İstanbul ile İzmir arası geçiş ücreti Osmangazi Köprüsü dahil 256.30 TL ödeyecek.

İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun toplam uzunluğu 426 km. 201 kilometre otoyol ve 33 kilometrelik bağlantı yolu daha önce etaplar halinde trafiğe açıldı. Bursa'da yapılacak törenle 192 km'lik bölümü de hizmete alınarak tamamı açılmış olacak.

İSTANBUL GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU

Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil ) Yap – İşlet – Devret Projesi 384 km Otoyol ve 42 km Bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 km uzunluğundadır.

Proje, Anadolu Otoyolu üzerindeki Gebze Köprülü Kavşağından Ankara yönüne yaklaşık 2,5 km. sonra teşkil edilecek bir köprülü kavşakla başlayıp Dilovası – Hersekburnu arasında yapılan Osmangazi köprüsü ile İzmit Körfezini aşmakta ve Yalova – İzmit Devlet Yolunu Köprülü Kavşakla geçtikten sonra Orhangazi'den itibaren Orhangazi-Bursa Devlet Yoluna paralel olarak ilerlemektedir.

Orhangazi Kavşağından sonra güzergâh Gemlik civarından geçip, Ovaakça Mevkiinde Bursa Çevre Otoyoluna bağlanmaktadır. Bursa Çevre Otoyolunun proje bünyesinde olan Batı Kesimi, Bursa'nın kuzeyinden şehrin batısına doğru bir yay çizerek Bursa Batı Kavşağı Köprülü Kavşağını geçmektedir.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil) Otoyolu, Bursa Batı Kavşağından sonra Uluabat Gölünün kuzeyini izleyerek Karacabey'den itibaren güney-batıya yönelmekte, Susurluk ve Balıkesir'in kuzeyinden Savaştepe'ye, oradan da Soma-Kırkağaç-Akhisar-Saruhanlı-Turgutlu ilçelerinin civarından geçerek İzmir-Ankara Devlet Yoluna paralel ilerlemekte ve İzmir Çevre Yolu üzerindeki mevcut Otogar Kavşağında son bulmaktadır.