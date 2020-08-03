Japonya’ya çağırdığı köylüsünü öldürdü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Tetirlik köyünde yaşayan Mehmet Tahtabiçen (40), 8 yıl önce Japonya'ya gitti. Warabi kentinde işçi olarak çalışmaya başlayan Tahtabiçen, bir süre sonra eşi ve çocuklarını da götürdü. Tahtabiçen, 1.5 yıl önce de köylüsü Gökhan Ardıç'ı (38) yaşadığı şehre götürdü. Ardıç, sara hastası olmasına rağmen gündelik işlerde çalışarak, memlekette bıraktığı 3 çocuğu ve eşine para göndermeye başladı.Alkol bağımlısı ve gece hayatına düşkün olan Tahtabiçen ise sürekli şiddet uyguladığı eşi Arzu ve 4 çocuğunu bir süre önce evden attı. Arzu Tahtabiçen de çocuklarıyla birlikte sığınma evine yerleşti. Evinde yalnız yaşayan Mehmet Tahtabiçen, geçen 26 Temmuz gecesi, aralarında Ardıç'ın da bulunduğu 3 arkadaşını evine davet etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde diğer iki arkadaşını sigara ve alkol alması için markete gönderen Tahtabiçen, Ardıç'ı ekmek bıçağıyla defalarca göğsünden bıçakladıktan sonra boğazını kesti. Marketten dönenler Ardıç'ı kanlar içinde yatarken bulunca polisi aradı. Ardıç'ın öldüğünü belirledi. Tutuklanan Tahtabiçen'in sorgusunda "Yaptığımda yanlış bir şey yok" dediği öğrenildi. Olay Japon medyasında da geniş yer buldu.