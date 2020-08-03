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'da kaçırıldığı iddia edilen Emine'den açıklama: Gönül rızasıyla gittim

'nın Manavgat ilçesinde, yayladan 3 kişi tarafından kaçırıldığı iddia edilen (22), jandarmaya giderek, kaçırılmadığını ve gönül rızasıyla evlenmek için gittiğini söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 12:09 Son Güncelleme: 3.8.2020 12:32 ABONE OL
Kaçırıldığı iddia edilen Emine: Gönül rızasıyla gittim

Manavgat'ın Karabucak Mahallesi'nde oturan , 28 Temmuz Salı günü komşusunun kızı E.C. (16) ile Başlar Yaylası Körkuyu mevkisine oğlak otlatmaya gitti. Saat 17.00 sıralarında yanlarına gelen kimliği belirsiz 3 kişi, ailenin iddiasına göre, E.C.'yi tehdit edip, Emine Ebru Arıcan'ı ağzını bantladıktan sonra elleri ve kollarını bağlayarak kaçırdı.

Kaçırıldığı iddia edilen Emine: Gönül rızasıyla gittim

E.C.'nin haber vermesi üzerine 'ın babası Mehmet Arıcan ve diğer akrabaları, Taşağıl Jandarma Karakolu'na şikayette bulundu. Olayla ilgili Manavgat Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip kuruldu. Emine Ebru Arıcan'ın bulunması için ekip, çalışma başlattı.

Kaçırıldığı iddia edilen Emine: Gönül rızasıyla gittim

ŞİKAYETÇİ VE DAVACI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekibin araştırmaları sonucu 'ın A.B. ile birlikte kaçtığı belirlendi.

Kaçırıldığı iddia edilen Emine: Gönül rızasıyla gittim

Yapılan çalışmalar sırasında İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı'na A.B. ile gelen , verdiği ifadede kaçırılmadığını, gönül rızasıyla evlenmek amacıyla A.B. ile gittiğini, hiç kimseden şikayetçi ve davacı olmadığını söyledi.

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Antalya'da kaçırıldığı iddia edilen Emine'den açıklama: Gönül rızasıyla gittim
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