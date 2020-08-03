Antalya'da kaçırıldığı iddia edilen Emine'den açıklama: Gönül rızasıyla gittim

Yapılan çalışmalar sırasında İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı'na A.B. ile gelen Emine Ebru Arıcan, verdiği ifadede kaçırılmadığını, gönül rızasıyla evlenmek amacıyla A.B. ile gittiğini, hiç kimseden şikayetçi ve davacı olmadığını söyledi.