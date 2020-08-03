Kuş cenneti Türkiye

Türkiye'nin zengin doğası ve bitki örtüsü sayesinde, pek çok kentte farklı özelliklere sahip ekosistemler oluşuyor. Ülkenin doğal zenginlikleri arasında, dünyanın hayranlığını kazanmış kuş cennetleri bulunuyor. Bu bölgelerde hem kuş türleri korunuyor hem de onları doğal ortamlarından izlemek ve haklarında bilgi sahibi olmak isteyenler için özel alanlar yer alıyor. Bunlar şöyle: "İzmir Kuş Cenneti, Manyas Kuş Cenneti, Nallıhan Kuş Cenneti, Göksu Deltası, Efteni Gölü Kuş Cenneti, Erçek Gölü Kuş Cenneti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde Kızılırmak Deltası, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı.