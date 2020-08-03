KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 KYK burs başvuruları için tarih belli oldu mu?

KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih bu ücretten faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber üniversite tercihlerini gerçekleştirecek adaylar eğitimleri süresince devlet tarafından verilecek bu maddi destekten faydalanmak istiyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları için tarih belli oldu mu? İşte tüm detaylar…
KYK burs başvuru tarihleri için binlerce vatandaş araştırmalarına başladı. Bu ücret ile beraber öğrenciler belirlenen tarihlerde e devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirecek ve geri ödemeli – ödemesiz ücretten faydalanabilecek.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Henüz tarih açıklaması bulunmuyor gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.