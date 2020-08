Mağdur kadına yeni bir hayat

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) koruma altına alınan kadınlara güvenli bir yaşamın kapısını açıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hayati tehlikesi olduğu belirlenen şiddet mağduru kadınları doğrudan konukevine yerleştiriliyor, "yeni bir iş, yeni bir şehir, yeni bir hayat" için kucak açıyor. Eşinden 20 yıl boyunca şiddet gören, 41 yaşındaki Zehra D. de bu uzanan elle üç çocuğuyla birlikte yeniden yaşama tutundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "şiddete karşı sıfır tolerans" vizyonu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un çabalarıyla bütün illerde yaygınlaştırılan ŞÖNİM ve 145 kadın konukevinde kapasite artırıldı.ŞÖNİM, kadın konukevleri için 4 model devreye aldı. Can güvenliği riski bulunanlar, barınma ihtiyacı, özel ihtiyaç grupları ve kısa süreli konukevi modelleri mağdurların ihtiyaçlarına göre hizmet veriyor. Konukevlerindeki 6 bini aşkın kadına kendi ayakları üzerinde durabilmelerine destek amacıyla meslek edindirme aldı. Zehra D. Aralık 2019'dan bu yana ŞÖNİM'den hizmet alan binlerce kadından biri. İki kızı bir de oğlu olan Zehra D.'ye ŞÖNİM tarafından destek sağlandı. Eşi hakkında alınan önleyici tedbir kararlarının süresi Mayıs ayında sona ererken, Zehra D. ve çocukları fiziksel şiddete maruz kaldığı, can güvenliği olmadığı için elektronik kelepçe hizmeti aldı.Zehra D. hayata yeniden tutunma öyküsünü SABAH'a anlattı. Çocuklarıyla birlikte Ankara'dan taşınan Zehra D., eşinin adresi gizli olduğu için kendisine ulaşamadığını, rahatsız edemediğini belirterek, şöyle konuştu: Eşimle 1998'de görücü usulüyle evlendik. İlk 1.5 yıl iyi gitti sonra aşırı kıskançlıklar başladı. Çocuklar olunca bunu yendi ama aldatmalar başladı. Üç çocuk olunca çekip gidemedim, sineye çektim düzelir umuduyla. Her defasında kandırdı. 2016'da bir rahatsızlık geçirdi, evde kalmaya başladı. Dayak, tehdit, şiddet, hakaret, saldırıları daha da arttı. Sürekli karakoldaydık. İşe gittiğimde çocuklara saldırmaya, şiddet uygulamaya başladı. Bu kopma noktam oldu. Evden ayrıldık. Hem evimi hem işyerimi bastı, ölümle tehdit etti. Oğluma 'anneni öldüreceğim, sizi sokakta bırakacağım' diye tehditler savurdu. Baktım hayatımız tehlikede polisi, Aile Bakanlığı'nı aradım, ŞÖNİM'den destek aldım.Zehra D. kendisi gibi şiddet mağduru kadınlara "Korkmayın, kendinize inanın, devlete güvenin" diye seslenerek "Korkarsanız daha çok şiddete maruz kalıyorsunuz. Hakkınızı savunun. Bakanlık size haklarınızı öğretecek, her konuda destek olacak. Elektronik kelepçeden il dışına çıkmaya kadar birçok korunma yöntemi var. Avukattan kalacak yere kadar her konuda destek alabilirsiniz. Çocuklarınızı devlet yardımıyla büyütebilirsiniz. ŞÖNİM bizim yuvamız oldu. Bize huzurlu bir yaşam için seçenek sundular. Konukevinde kalabileceğimi söylediler. Biz çocuklarımızla evi tercih ettik. Artık korkmadan işe, evime gidiyorum. En önemlisi çocuklar güvende" dedi.ŞÖNİM'ler 81 ilde şiddet mağdurlarına rehberlik, danışmanlık, destek hizmeti sunuyor. Uzman personelin görev yaptığı merkezlerde şiddetin önlenmesi ile koruyucu, önleyici tedbirlerin etkin uygulanmasına yönelik destek ve hizmetler veriliyor. 7 gün 24 saat çalışan bu merkezler mağdurların ekonomik, psikolojik, hukuki, sosyal olarak güçlenmesine katkı sunuyor. Şiddet mağdurları kişisel başvuru, kurumlar arası yönlendirme ve üçüncü kişilerin ihbarı ile bu hizmetlerden yararlanabiliyor. Başvurular meslek elemanlarınca güvenli ortamda ve özel görüşmeler gerçekleştirilerek değerlendiriliyor. Koşulları doğrudan konukevine yerleşmeye uygun bulunanlar ve hayati tehlikesi olduğu tespit edilenler doğrudan konukevine alınıyor. Vakaların hassasiyetine göre izleme takip çalışmaları sürdürülüyor.