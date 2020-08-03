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Meteorolojiden 'aşırı sıcak hava' uyarısı... Bu tarihlere dikkat!

, , ve Bilecik'te, Kurban Bayramı'nın ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde 5 Ağustos'tan hafta sonuna kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olacağı belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 14:30 Son Güncelleme: 3.8.2020 14:35 ABONE OL
Meteorolojiden 'aşırı sıcak hava' uyarısı... Bu tarihlere dikkat!

Bursa ve Bilecik'te 2 ila 4, Kütahya'da 3 ila 5, Eskişehir'de ise 6 ila 8 derece sıcaklık artışı beklendiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde 6-7 Ağustos günleri, vatandaşlarımızın, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın, sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları önem arz etmektedir.

Ayrıca tarımla uğraşan vatandaşlarımızın da ürünlerini ve çiftlik hayvanlarını sıcak havanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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Meteorolojiden 'aşırı sıcak hava' uyarısı... Bu tarihlere dikkat!
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