Muğla’da park soygunu! Ölüdeniz’e gelenler şok oldu

Bayram tatilini de fırsat bilen çok sayıda vatandaş sahil kentlerine akın etti. Muğla Ölüdeniz de en yoğun sahillerden birisiydi.

Ölüdeniz'e araçları ile gelenler otopark soygununa maruz kaldı. Araçlardan, asılı tabelada saat dilimlerine göre ücretlendirme tarifesi belirtilmesine rağmen saatine bakılmaksızın tam gün parası alan otopark görevlileri itiraz eden sürücülere de "Nereye şikayet ederseniz edin"diye meydan okudu.





Mağdur edilen Serap Şener sosyal medya hesabından:"Bugün Ölüdeniz mevkinde araç park ederken gelen görevli park ücreti istedi.

20 TL olduğunu belirtti. Oysa ki park tabelalarında saat aralıkları var. Nedenini sorduğumuzda "bize böyle söylendi" dedi.Üstelik 24TL'lik belge verdi.

Allah'ın sokağına park ücreti adı altında anlamsız yere para ödedidiğimiz yetmiyor. Extra ücret ödemek zorunda kalıyoruz

Hizmet aldı isek ben mutlu değilim.Olur olmaz para vermek istemiyorum.





Bunun sorumlusu kim?"yazdı. Otopark fişi ile tarife tabelasını da paylaştı.

SABAH'ın ulaştığı Serap Şener şunları söyledi: Eşimle 48 ADZ ... plakalı aracımızı park ettik. Görevli geldi, park ücreti istedi. Sorguladığımda tabelayı gösterdi. Çıkışta verelim dedik. Olmaz dedi, belge veriyorum dedi. Ücreti sorduğumuzda 20 TL dedi.Neye göre dedim. Tam gün parası kesiyoruz dedi. Bize de öyle söylendi dedi.

Biz 3,5 - 4 saat kaldık. Görevliye döndüğümüzde 8 TL olmalıydı dedim. Yine bize gelen talimat dedi. Şikayet edeceğim sizi dedim. 'siz bilirsiniz'dedi.

Otopark'ın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Aksaray adresli Özpark şirketine ihale edildiği öğrenildi.