Oto hırsızı sabıkalı çıktı! 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapsi ve iki ayrı aranması var

23 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında Bahçelievler ilçesi Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halinde bulunan bir araçtan içerisinde 5.500 TL para ve kredi kartlarının bulunduğu bir çantanın çalınması olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Rıdvan D. (35) isimli şahıs kaçış istikametinde yapılan kontroller sırasında Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde görüldü. Şahıs yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu hırsızlığa konu çanta ile birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan üst aramasında bir adet tornavida ele geçirildi.

4 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS

Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda yakalanan şüpheli şahsın, "Otodan Hırsızlık" ve "Elde ve Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık" suçlarından iki aranma kaydı ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şahıs 24 Temmuz tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.