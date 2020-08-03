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Otomobilin motoru yuvasından fırladı

’ın Gürün ilçesinde üç kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 15:33 ABONE OL
Otomobilin motoru yuvasından fırladı

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu üzeri Gemerek ilçesi içerisindeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi. Kazada, Ö.D.(18) yönetimindeki 06 AN 1624 plakalı araç akaryakıt istasyonunun refüjlerine çarparak takla attı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü Ö.D. ile araçta bulunan H.D. (18), B.Y. (18) yaralandı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sırasında otomobilin motorunun yerinden çıkarak savrulması dikkat çekti.

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Otomobilin motoru yuvasından fırladı
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