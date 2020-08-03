Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 3 Ağustos 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları canlı yayında açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı rakamlar belli oldu!

3 Ağustos 2020 çekilişi sonuçları canlı yayında açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı rakamlar belli oldu!

İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişi canlı yayını başladı. Şans oyunu severlerin zengin olma hayali ile heyecanla beklediği çekilişin sonucunda 50 Milyon TL'nin sahibi belli olacak. Bu kapsamda araştırmalar hız kazanırken vatandaşlar çekilişi canlı izle ekranı ile takip ediyor. Peki, 3 Ağustos 2020 Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte MPİ resmi sitesi ile Sayısal Loto çekilişi canlı izle ekranı ile şanslı rakamlar…

Giriş Tarihi: 3.8.2020 22:01 Son Güncelleme: 3.8.2020 22:02 ABONE OL
Sayısal Loto çekilişi sonuçları canlı izle! 3 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

çekilişi için heyecan dorukta. Biraz önce başlayan 3 Ağustos çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilirken şans oyunu severler ve kuponlarını oluşturan vatandaşlar canlı yayında çekilişi takip etmeye başladı. Bu kapsamda çekilişte kazanan rakamlarla beraber bir kişi 50 Milyon TL'nin sahibi olacak. Peki, 2020 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte MPİ resmi sitesi ile Sayısal Loto çekilişi canlı izle ekranı!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI VE SONUÇLARI!

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere artık haftanın üç günü çekilecek olan şans oyunun da bugün büyük ikramiye 50 Milyon TL! Sayısal Loto çekilişi canlı yayın ekranı da bilet oluşturarak bu şans oyununu oynayan vatandaşlarca yakından takip ediyor…

Sayısal Loto çekilişi sonuçları canlı izle! 3 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN EKRANI!

'da kazandıran numaralar açıklandığı anda www.millipiyangonline.com ve bu başlık altında yer alacak.

Zengin olma hayalleri kurarak şans oyunu için kuponlarını oluşturan kişiler heyecanla sonuçları beklemeye başladı. 21.30'da noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş sonrası kazandıran rakamlar belli olacak.

Canlı yayın izlemek için tıklayınız

Sayısal Loto çekilişi sonuçları canlı izle! 3 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

ARKADAŞINA GÖNDER
3 Ağustos 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları canlı yayında açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı rakamlar belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA