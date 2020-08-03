3 Ağustos 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları canlı yayında açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı rakamlar belli oldu!

Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Biraz önce başlayan 3 Ağustos çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilirken şans oyunu severler ve kuponlarını oluşturan vatandaşlar canlı yayında çekilişi takip etmeye başladı. Bu kapsamda çekilişte kazanan rakamlarla beraber bir kişi 50 Milyon TL'nin sahibi olacak. Peki, 2020 Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte MPİ resmi sitesi ile Sayısal Loto çekilişi canlı izle ekranı!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI VE SONUÇLARI!

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere artık haftanın üç günü çekilecek olan şans oyunun da bugün büyük ikramiye 50 Milyon TL! Sayısal Loto çekilişi canlı yayın ekranı da bilet oluşturarak bu şans oyununu oynayan vatandaşlarca yakından takip ediyor…