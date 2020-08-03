Sayısal Loto sonuçları sorgulama! 3 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sayısal Loto'da dev çekiliş bugün yapılacak. 50 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olmak isteyenler çevrimiçi olarak seçtiği numaralar ile kolonlarını oluşturabiliyor. İkramiyenin büyük olması nedeniyle oynayan sayısının da bir hayli fazla olması beklenirken, çekiliş saatinde nefesler tutulacak. Çılgın Sayısal Loto'nun 50 Milyon TL'lik çekiliş sonuçları sorgulama işlemi de merak edilen konulardan birisi olacak. Sayısal Loto bilet sorgulama ve Sayısal Loto sonuçları öğrenmek için detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, 3 Ağustos Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çılgın Sayısal Loto'nun büyük çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Ödül ise 50 Milyon TL olacak. Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü çekilecek.

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

21:30'da çekilecek olan Sayısal Loto sonuçlarının belli olması ile birlikte gözer bilet sorgulama ekranına çevrilecek.