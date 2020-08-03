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sonuçları sorgulama! 3 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

’nun ilk çekilişi için geri sayım başladı. Zengin olma hayali ile çevrimiçi olarak kuponlarını oluşturan kişiler gözlerini Sayısal Loto çekiliş sonuçları çevirdi. Çılgın Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü çekilecek. İlk çekiliş ise bugüne özel 50 Milyon TL’lik ikramiye ile yapılacak. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zamana ve saat kaçta çekilecek? nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 3.8.2020 10:41 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları sorgulama! 3 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

'da dev çekiliş bugün yapılacak. 50 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olmak isteyenler çevrimiçi olarak seçtiği numaralar ile kolonlarını oluşturabiliyor. İkramiyenin büyük olması nedeniyle oynayan sayısının da bir hayli fazla olması beklenirken, çekiliş saatinde nefesler tutulacak. Çılgın Sayısal Loto'nun 50 Milyon TL'lik çekiliş sonuçları sorgulama işlemi de merak edilen konulardan birisi olacak. Sayısal Loto bilet sorgulama ve öğrenmek için detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, 3 Ağustos Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çılgın Sayısal Loto'nun büyük çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Ödül ise 50 Milyon TL olacak. Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü çekilecek.

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

21:30'da çekilecek olan Sayısal Loto sonuçlarının belli olması ile birlikte gözer bilet sorgulama ekranına çevrilecek.

Sayısal Loto sonuçları sorgulama! 3 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

'da kazandıran numaralar açıklandığı anda bu başlık altında yer alacak.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sayısal Loto sonuçları sorgulama! 3 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın ; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Sayısal Loto sonuçları sorgulama! 3 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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