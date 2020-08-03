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: 2 Ağustos ’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

’de corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan veriler vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Ülkemizde 1 Ağustos itibariyle verilerine göre salgın başlangıcından bu yana toplamda 5 bin 710 kişi hayatını kaybetti. 2 Ağustos verileri ise akşam saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Giriş Tarihi: 3.8.2020 07:23 Son Güncelleme: 3.8.2020 07:23 ABONE OL
SON DAKİKA: 2 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

'de corona virüs vaka, ölü ve hasta sayısını ilişkin haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Salgının ilk çıktığı günden bu yana, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam verilerle ilgili açıklama yapıyor. Gerek sosyal medyadan gerekse canlı yayınlarda yapılan bu açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

2 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz gün gelen verilere göre; 46 bin 492 kişiye kovid-19 testi uygulanırken bu vatandaşların 982'sinde virüs tespit edilmiş ve 17 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bugüne dair veriler ise henüz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu.

SON DAKİKA: 2 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici.

SON DAKİKA: 2 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

1 AĞUSTOS VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:44.846
BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 996
BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 19
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 981

"TEDBİRE İHTİYAÇ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda; Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.

SON DAKİKA: 2 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

31 TEMMUZ VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 46492
BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 982
BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 17
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 996

SON DAKİKA: 2 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

ZATÜRRELİ HASTADA DÜŞÜŞ, YENİ TANIDA ARTIŞ

BAKAN KOCA UYARDI: 5 İLDE AĞIR HASTA SAYISI ARTTI

'de son 24 saatte 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 230 bin 873, can kaybı 5 bin 691 oldu. 996 kişinin iyileşmesiyle birlikte tedavisi tamamlananların sayısı 214 bin 535'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 8.8, ağır hasta sayısı 582 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var" bilgisini verdi.

30 TEMMUZ VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 43.236
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 967
BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 15
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 982

SON DAKİKA: 2 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

29 TEMMUZ VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:45.712
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI:942
BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI:14
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI:996

SON DAKİKA: 2 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

28 TEMMUZ VAKALARI:

, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. 28 Temmuz'da 963 yeni tanı konuldu, 15 hasta hayatını kaybetti, 1092 iyileşenlerle birlikte tedavisi tamamlananların sayısı 211 bin 561'e yükseldi. Toplam can kaybı 5 bin 645 olurken, yoğun bakım hasta sayısı 1280, entübe hasta sayısı 403 olarak açıklandı.

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SON DAKİKA : 2 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
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