Son dakika: Almanya'dan yardım isteyen Yunanistan yine zırvaladı! Türkiye'ye küstah sözler: Eğer olay çirkinleşirse...

KÜSTAH İFADELER KULLANDI

Türkiye'nin Meis Adası'na hareket etmesi ile etekleri tutuşan Yunanistan, Almanya'dan yardım istediğini unuttu. Diakopoulos, küstah ifadeler kullanarak, "Henüz çok erken bir süreçteyiz ve bir orta yol bulmak için görüşmeler başlamadı bile. Biz bunun olabilecek en erken sürede olmasını istiyoruz. Eğer Türkiye baskı taktiğini bırakırsa bu Yunanistan ve Avrupa ile iş birliği yapma yolunu açacaktır, bunun da birçok faydası olacaktır. Eğer bunu bırakmazsa ve durum çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler. Biz prensipleri ve kanunları olan bir ülkeyiz ama haklarımızı savunmayı da biliriz. Biz baskı altında müzakere etmeyeceğiz ve şantaja ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a uyarı | Video