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: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden sağanak uyarısı geldi

Genel Müdürlüğü verilerine göre; yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri ve , , çevreleri ile 'ın güneyi, Trabzon ve 'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İHA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 09:49 Son Güncelleme: 3.8.2020 09:53 ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YURTTA HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE OLACAK

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 36
Antalya:Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Samsun: Parçalı bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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Son dakika: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden sağanak uyarısı geldi
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