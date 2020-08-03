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: ’da cadde ortasında dehşet saçtı! Eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı

’da, cadde ortasında eski eşine ve olaya müdahale eden 2 polis ve 1 bekçiye baltayla saldıran Kemal A. (29), ayağından vurularak, etkisiz hale getirildi. Bu anlar, kameraya saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 14:21 Son Güncelleme: 3.8.2020 14:25 ABONE OL
Son dakika: Bursa’da, cadde ortasında dehşet saçtı! Eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı

Olay, cumartesi günü saat 03.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesindeki Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Son dakika: Bursa’da, cadde ortasında dehşet saçtı! Eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı

İddiaya göre, boşandığı ve uzun süredir takip ettiği eski eşi Fulya Nilgün K.'yi (23), erkek arkadaşı Cesur B. (37) ile aracın içinde gören Kemal A., elindeki balta ile saldırdı.

Son dakika: Bursa’da, cadde ortasında dehşet saçtı! Eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı

2 POLİS MEMURU VE 1 BEKÇİ OLAYA HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Aracın camlarını kırarak, Cesur B.'yi darbeden Kemal A., daha sonra eski eşine doğru yöneldi. Bu sırada devriye gezen 2 polis memuru ve 1 bekçi, olaya hemen müdahale ederek, kadını Kemal A.'nın elinden kurtardı.

Son dakika: Bursa’da, cadde ortasında dehşet saçtı! Eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı

Kemal A., çevreye zarar verirken, emniyet görevlilerine de zorluk çıkardı. Elindeki balta ile emniyet görevlilerine ve eski eşine saldıran Kemal A., ayağından vurularak, etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Bursa’da, cadde ortasında dehşet saçtı! Eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika: Bursa’da, cadde ortasında dehşet saçtı! Eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı

Baltalı saldırganın polise direndiği ve güçlükle etkisiz hale getirildiği anlar ise anbean kameraya yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Son dakika: Bursa’da cadde ortasında dehşet saçtı! Eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı
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