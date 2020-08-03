Son dakika gelişmesi... Osmaniye'den kötü haber geldi: 10 yaşındaki Yusuf Efe ölü olarak bulundu!

Evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 10 yaşındaki talihsiz Yusuf Efe Bekar, evlerinin üst sokağındaki metruk binada ölü bulundu. Yıkılmış sur duvarının altında kanlar içinde hareketsiz olarak bulunan minik Yusuf Efe'nin cansız bedeni otopsi yapılmak için cenaze aracı ile hastane morgua kaldırıldı. Kan donduran olayla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Soruşturma sürerken Yusuf Efe'nin ailesi ve mahalleli olayın cinayet olduğunu belirtiyor.

Gelen bilgilere göre Şehit İbrahim Kundakçı mahallesindeki evlerinden saat 15.00 sularında ayrılan 10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar eve gelmeyince Ayşe ve Muzaffer Bekar çifti mahallede Yusuf Efe'yi aramaya çıktı. Aramadan bir sonuç alamayan aile akşam saatlerinde Kadirli ilçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek kayıp başvurusunda bulundu.