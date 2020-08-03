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haberi: Adana'da hissedilen sıcaklık 47 dereceye ulaştı! % 56 nem...

İHA'nın geçtiği habere göre Adana'da hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldi. Hissedilen hava sıcaklığı ise 47 dereceye kadar yükseldi. Hissedilen sıcaklık bu kadar yükselince Adanalılar ya yaylaya ya da denize gitti. Özellikle Tekir Yaylası'na talep oldukça arttı. Şehirde kalan vatandaşlar da su kanallarına akın etti.

İHA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 11:54 Son Güncelleme: 3.8.2020 11:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Adana'da hissedilen sıcaklık 47 dereceye ulaştı! % 56 nem...

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da sıcak hava nem ile birleşince kentte nefes almak bile güçleşti. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 35 derece, nemin ise yüzde 56 olduğu Adana'da hissedilen sıcaklığın 47 derece olduğu öğrenildi. Hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı Adanalıların çoğunun yaylaya ya da denize gittiği görüldü. Adana sokakları boşalırken, kentteki vatandaşlar ise ya evinde kaldı ya da sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 47 DERECE!

Meteoroloji yetkilileri ise hissedilen sıcaklığın 47 derece olmasından dolayı internet sitesinde, "Çok bunaltıcı ve çok sıcak bir hava. Zorda kalınmadıkça açık alanda durulmamalıdır, güneş olmayan yerlerde de dikkatli olunmalıdır. Kalp, tansiyon hastaları çok dikkatli olmalı. Aşırı hareketlerden kaçınmakta fayda var'' uyarısında bulundu.

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Son dakika haberi: Adana'da hissedilen sıcaklık 47 dereceye ulaştı! % 56 nem...
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