Son dakika haberi: Karısıyla kaçan adamı sokak ortasında öldürdü, "Namusumu temizledim" paylaşımı yaptı!

Uşak'tan gelen son dakika haberi sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer aldı. 27 yaşındaki Baran Güven'in 26 yaşındaki eşi Berivan Güven, 7 ay önce kocası işteyken evden kaçtı. Haber göndererek boşanmak istediğini söyleyen Berivan Güven, sevgilisi Özcan Güven ile yaşamaya başladı. Akrabalarının 'namusunu temizle' baskılarına dayanamayan Baran Güven, sokak ortasında karısının sevgilisini öldürdü. Katil, eşi Berivan Güven'e ise dokunmadı.

AKRABA BASKISI

Eşinin kendisinden boşanmadan başka biriyle yaşaması üzerine akrabaları tarafından Baran Güven'e namusunu temizlemesi için baskı yapıldı. Baskılara dayanamayan Güven, korkunç cinayetin planını yaptı. Eşini ve sevgilisini takip eden Baran Güven, Korupark'ta pusu kurdu. Baran Güven, karşısına çıktığı Özcan Güven'e 10 el ateş etti. Tabancanın şarjörünü boşaltan Güven, öfkesini alamayıp yerde kanlar içerisinde yatan adamı 22 yerinden bıçakladı.