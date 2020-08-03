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Son dakika: - kara yolununda feci ! Ölü ve yaralılar var

Edinilen son dakika habere göre; - kara yolunun 185. kilometresinde meydana geldi. Hafif ticari aracın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

AA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 16:29 Son Güncelleme: 3.8.2020 16:33 ABONE OL
Son dakika: Konya-Ankara kara yolununda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı, 5 kişi yaşamını yitirdi.

İçinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarptı.

Son Dakika: Ankara-Konya karayolunda feci kaza: ölü ve yaralılar var | Video

ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE AMBULANS SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Son dakika: Konya-Ankara kara yolununda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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