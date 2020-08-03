Son dakika: Konya-Ankara kara yolununda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı, 5 kişi yaşamını yitirdi.

İçinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarptı.

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ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE AMBULANS SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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