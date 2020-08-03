Son dakika haberler... 3 Ağustos Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum ve günlük tablo! Türkiye corona virüsü vaka ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Son dakika haberler… Ülkemizde salgına ilişkin verilerin yer aldığı günlük korona tablosu her gün Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanırken Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı ile ilgili tüm veriler kamuoyuna duyurulmuş oluyor. Bu noktada geçtiğimiz günün tablosuna göre; 40 bin 987 vatandaşımıza Covid-19 testi yapılmıştı. Bugünün rakamları ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 3 Ağustos Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika gelişmeleri…
Geçtiğimiz gün Bakan Koca günlük tabloyu açıklarken yeni hasta sayıların arttığı illerde zatürre oranının aynı kaldığını ve ülke genelinde ağır hasta sayılarının kontrol altında tutulduğunu vurgulamıştu. Öte yandan Kurban bayramı ve tatilde objektiflere yansıyan tedbir eksiklerinin ise kaygı verici olduğunu bildirerek Türkiye corona virüsü vaka sayısı ile ilgili son durumu bildirdi.
TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI SON DURUM!
Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı ise 5 bin 728 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında son 3 günde yeni hasta sayısının arttığı illerde zatürre oranının aynı kaldığını, ülke genelinde ağır hasta sayısının kontrol altında göründüğünü belirtti.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 247 test yapıldı, 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti.
978 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494'e yükseldi.
Toplam test sayısı 4 milyon 885 bin 916, vaka sayısı 232 bin 856, vefat sayısı 5 bin 728 olarak kayıtlara geçti.
Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,5 olarak belirlendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, geçen haftalarda Edirne'nin son 5 gündür korona virüs salgının da vaka ortalamasının en düşük 5 il arasında yer aldığının açıklanmasının ardından, Kurban Bayramında başta İstanbul olmak üzere birçok ilden binlerce vatandaş ziyaret için soluğu Edirne'de aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftalarda son 5 gündür ortalama günlük vaka sayısının en düşük olduğu 5 ilin Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne ve Bayburt olduğunu açıklamasının ardından, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde yaşayan binlerce kişi Kurban Bayramı tatilini Edirne'de geçirdi.
ADIM ATACAK YER KALMADI
Edirne'de aylar sonra yoğun ziyaretçi hareketliliği yaşanırken, tarihi çarşılarda adeta adım atacak yer kalmadı. Edirne'nin tarihi yerlerini gezen ziyaretçilerin en uğrak noktalarından birisi de tarihi Selimiye Camisi oldu. Bazı kişiler tarihi Selimiye Camisi'nin gölgesinde oturdu, bazıları ise tarihi köprülerin etrafında bulunan kafeteryalarda oturarak günün keyfini çıkardı.
ÇOĞUNLUK İSTANBUL'DAN
Edirne'de korona virüs vakasının az olduğunu duyduğu için İstanbul'dan geldiklerini söyleyen vatandaşlar kalabalık alanlardan kaçtıklarını söyledi.
İZMİR VE AFYONKARAHİSAR'DAN GELDİLER
Ailesinin İzmir'den geldiğini ve Edirne'nin tarihi yerlerini gezdiklerini söyleyen Çağlar Öncel, korona virüs tedbirlerini uyguladıklarını ifade etti. Afyonkarahisar'dan geldiğini belirten Batuhan Rüzgar da Edirne'ye bayram ziyareti için geldiğini ve Edirne'yi çok sevdiğini söyledi.
CİĞERCİLER ÇİFTE BAYRAM YAŞADI
Edirne'ye gelen yerli ve yabancı turistler, ünü ülke sınırlarını aşan meşhur tava ciğerini yemek için sıralandı. Tatil boyunca ciğerci esnafı, müşterilere yetişmek için yoğun mesai harcadı.