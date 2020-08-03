Son dakika haberler... 3 Ağustos Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum ve günlük tablo! Türkiye corona virüsü vaka ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Son dakika haberler… Ülkemizde salgına ilişkin verilerin yer aldığı günlük korona tablosu her gün Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanırken Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı ile ilgili tüm veriler kamuoyuna duyurulmuş oluyor. Bu noktada geçtiğimiz günün tablosuna göre; 40 bin 987 vatandaşımıza Covid-19 testi yapılmıştı. Bugünün rakamları ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 3 Ağustos Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika gelişmeleri…

3 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz gün Bakan Koca günlük tabloyu açıklarken yeni hasta sayıların arttığı illerde zatürre oranının aynı kaldığını ve ülke genelinde ağır hasta sayılarının kontrol altında tutulduğunu vurgulamıştu. Öte yandan Kurban bayramı ve tatilde objektiflere yansıyan tedbir eksiklerinin ise kaygı verici olduğunu bildirerek Türkiye corona virüsü vaka sayısı ile ilgili son durumu bildirdi.