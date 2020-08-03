Sümela’ya ziyaretçi akını

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Trabzon'daki Sümela Manastırı, 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, tekrar ziyarete açıldı. Kurban bayramında da Sümela yerli ve yabancı turistlerin ziyaretleriyle doldu taştı. Manastıra çıkan yolda araçlar kuyruk oluşturdu. Van'dan gelen Çağlar ve Elif Özgül çifti "Sümela ve Ayasofya'yı görüp gezmek istedik. Her ikisi de mükemmel restore edilmiş" dedi. Samsun'dan gelen Faik ve Hanife Üntürka çifti "Sümela Manastırı'na da ilk kez geldik. Burada mükemmel bir tarihi doku var. Yapılan restorasyon çok güzel olmuş" diye konuştu.