Milli Piyango ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Süper Loto 25 Milyon TL çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Yenilenen Süper Loto ve Çılgın Sayısal Loto oyunlarında yeni dönemle birlikte artık 2 tutturanlara da ikramiye var. Bu akşamki Süper Loto çekilişiyle birlikte 6, 5, 4 ve 3 bilenlerin yanı sıra 2 numarayı da doğru tahmin edenlere ödeme yapılacak.

Süper Loto çekilişleri Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20:00'da gerçekleştirilecek.

* Yenilenen sayısal oyunlar: Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara.

* Kazı Kazan oyunları da yenilendi: "Altın", "Şans Dağı" ve "12 Ay Şans" gibi yeni kartlar geliyor.