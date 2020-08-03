Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Süper Loto 25 Milyon TL çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Piyango ile çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Süper Loto 25 Milyon TL çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu! 25 Milyon TL ikramiye verecek olan Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam noter huzurunda yapılan çekiliş ile birlikte gerçekleştirildi. Şans oyunu severlerin büyük bir heyecanla beklediği 25 Milyon TL’lik Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanması ile birlikte, çok sayıda kişi bilet sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Haberimizin içerisinden Süper Loto kazanan numaralara ve bilet sorgulama ekranına ulaşım sağlayabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 3.8.2020 07:16 Son Güncelleme: 3.8.2020 07:16 ABONE OL
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Süper Loto 25 Milyon TL çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişi bugün açıklandı. 25 Milyon TL'lik dev çekiliş büyük bir heyecan ile beklenirken, kazanan numaralar 9, 16, 18, 44, 47 ve 51 oldu. Sonuçların açıklanması ile birlikte Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı aratılmaya başlandı. Peki, Süper Loto kaç kişiye çıktı? Sabah.com.tr olarak tüm bu soruların yanıtlarına ve Süper Loto bilet sorgulama ekranına haberimizin içerisinde yer verdik…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kazanan numaralar: 9, 16, 18, 44, 47 ve 51 oldu.

Şans oyunlarını yakından takip edenler 'Sayısal Loto', 'Süper Loto' ve 'Kazı Kazan' oyunlarına yenilenen yüzleriyle Milli Piyango Online adresinden ve bayilerden rahatlıkla ulaşabilecek.

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Süper Loto 25 Milyon TL çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Yenilenen ve Çılgın Sayısal Loto oyunlarında yeni dönemle birlikte artık 2 tutturanlara da ikramiye var. Bu akşamki Süper Loto çekilişiyle birlikte 6, 5, 4 ve 3 bilenlerin yanı sıra 2 numarayı da doğru tahmin edenlere ödeme yapılacak.

Süper Loto çekilişleri Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20:00'da gerçekleştirilecek.

* Yenilenen sayısal oyunlar: Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara.

* Kazı Kazan oyunları da yenilendi: "Altın", "Şans Dağı" ve "12 Ay Şans" gibi yeni kartlar geliyor.

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Süper Loto 25 Milyon TL çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

* Kazı Kazan'da oyunculara 200 bin TL 'den, 1 milyon 200 bin TL'ye varan miktarlarda büyük ikramiye kazanma şansı sunulacak.

* Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin 250 milyon TL 'ye ulaşması bekleniyor.

* Çılgın Sayısal Loto ve çekilişleri bundan böyle haftanın 3 günü gerçekleştirilecek.

* Bir klasik olan Milli Piyango da her zamanki çekiliş günlerinde (ayın 9, 19 ve 29'unda) talihliler ile buluşmaya devam edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Piyango ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Süper Loto 25 Milyon TL çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA